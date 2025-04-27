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Yangının çıkış sebebi ve olası can kaybı için incelemeler sürüyor.

Söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları güvenlik için bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Antalya Kumluca’da Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir binanın ahşap çatı katında çıkan yangında ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:12’de, akşam saatlerinde bir binanın ahşap çatı katında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede endişe oluşturdu.

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