Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, pazarcılara tahsis edilecek panayır yerleri için yapılan kura çekimi, yeni bir protestoya sahne oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya'da pazarcılar, kura çekimine alınmadıklarını iddia ederek Kumluca Belediyesi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Grup adına yapılan açıklamada, daha önce metrekaresi 2 bin 500 TL olan pazar alanlarının, yeni düzenlemeyle 10 bin TL gibi yüksek bir bedele verilmeye başlandığı öne sürüldü.

Karşılarında muhatap bulamadıklarından yakınan pazarcılar, “Belediye başkanı değişti ama rant düzeni değişmedi” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Protestocular, pazar alanının yeterli büyüklükte olduğunu, her pazarcıya yer verilmesi gerektiğini ve bedellerin makul seviyeye çekilmesini istediklerini belirtti.

Taleplerine bir karşılık bulamadıklarını ifade eden grup, çözüm beklediklerini yineledi.

Bu arada Kumluca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda başvuruda bulunan pazarcılar için kura çekimi gerçekleştirildi.