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Diğer yandan belediyenin eski Lara Caddesi’nde kent parklarında yer alan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafelerinde de saatler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalığına hayat durdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.

Belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe sakinlerinin de katıldığı törende saat 09.05’te siren ve kora sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’yla Kent Meydanı’nda bayraklar yarıya indirildi.

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