Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası’nda UKOME Genel Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Kentsel Ulaşım Master Planını tamamlama çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, “Bu yıl ihalesini yaptık, yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. 200 milyon TL’ye mal olacak bu proje 19 ilçemizi kapsıyor” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları, meslek odaları ve STK temsilcilerinden oluşan UKOME Genel Kurul Toplantısı Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. ASAT Hizmet Binası Toplantısı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve UKOME Genel Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında UKOME Genel Kurul üyeleriyle bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Hulusi Şahin ve Başkan Muhittin Böcek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRAFİKTE İYİ ORGANİZE OLMAK GEREKİYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, UKOME’nin Antalya trafiğini belirleyen ve yöneten bir yapı olduğuna dikkat çekerek, “UKOME’de hem belediyemizden hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve odalarımızdan, meslek örgütlerimizden temsilciler bulunuyor. İl Emniyet Müdürümüz bazı veriler verdi. Kişi başına düşen araç sayısında Türkiye ortalaması 2.7 iken Antalya 1.7 yani iki kişiden daha azına bir araba düşüyor. Motosiklette de Türkiye ortalaması 12 iken Antalya’da 5.30 bunlar tescilli plakalı araçlar bir de bizi ziyaret eden araçlar var ki bunların da çok olduğunu tahmin edersiniz.

Bu kadar yoğun bir trafiğin olduğu bir şehirde trafikte sağlıklı bir akışı sağlamak kolay değil. Bunun için iyi çalışmak lazım, iyi organize olmak lazım” dedi.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ ÖNLEMLER ELE ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Vali Hulusi Şahin’e ziyareti için teşekkür etti. Turizm sezonu öncesinde alınması gereken önlemlerin ele alındığını söyleyen Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek, “148 akıllı kavşağımızla beraber Emniyetimizle iş birliği halinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2040 yılına kadar sürdürülebilir Kentsel

Ulaşım Master Planını tamamlıyoruz. Bu yıl ihalesini yaptık. Yılsonuna kadar tamamlayacağız. 200 milyon TL’ye mal olacak bu proje 19 ilçemizi öngörüyor ve ben ilk sunumu aldım çok güzel. İnşallah Sayın Valimize bu sunumu yapacağız” dedi.

BAŞKAN BÖCEK KAZASIZ BİR SEZON DİLEDİ

Antalya’da ulaşımla ilgili tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Ulaştırma Bakanlığı’nın da kavşaklarla ilgili çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 3. Etap Raylı Sistemi bitirdik. Şimdi 4. Etap Raylı Sistemin de ihalesini tamamladık. Bunu da Konyaaltı’ndan başlatıyoruz. Tekrar kazasız bir sezon diliyorum ve Trafik Haftamızı kutluyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere tüm katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.