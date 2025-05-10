Bursa Nilüfer Sanat Atölyeleri’nde eğitimlerini tamamlayan Resim Atölyeleri Yetişkin Grubu’nun eserleri sanatseverlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - bursa Nilüfer Sanat Atölyeleri’nin 2025 yılı sergileri kapsamında, Resim Atölyeleri Yetişkin Grubu’nun eserleri Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. Sekiz ay boyunca eğitmenler Zekiye Doğan, Sabriye Düvenci, Lale Aghayeva Ürek ve Lütfü Kuzu eşliğinde eğitim alan yetişkin resim atölyesi kursiyerleri, dönemi başarıyla tamamladı.

Toplam 99 kursiyerin katıldığı atölye çalışmalarının ardından da 89 kursiyerin özgün çalışmalarının yer aldığı sergi izlenime açıldı. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve çok sayıda sanatsever katıldı. Burada konuşan Erman, emeğin ve yaratıcılığın sergide yer aldığını belirterek, “Sanat sevginiz ve yolculuğunuz daim olsun. Emek verenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Erman, eğitmenleri kutladı. Sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken sergi, 15 Mayıs tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilecek.