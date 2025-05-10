Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma ile satışa sunuyor.ANKARA (İGFA) - Her gün yüz binlerce yolcu taşıyan EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda, 2023 yılı boyunca 2 bin 162 eşya unutuldu. Bulunan eşyaları resmi web sitesinde yayımlayarak 2 yıl boyunca muhafaza eden EGO Genel Müdürlüğü, 2023 yılına ait kayıp eşyaları satışa çıkarıyor.

Çantadan cüzdana, gözlükten kol saatine, tespihten kitaba, elektronik cihazlardan bisiklete kadar sahipleri tarafından alınmayan birçok farklı eşya, açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Komisyon tarafından halka açık şekilde yürütülecek olan satış işlemi, 11 Mayıs 2025 pazar günü saat 11.00’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

KAYIP EŞYALAR İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR

Vatandaşlar kaybettikleri eşyaları, EGO Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi “https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya” üzerinden veya Kayıp Eşya Bürosu’na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor. İki yıl içinde sahipleri tarafından alınmayan eşyalar açık artırma yoluyla satışa çıkarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.