Her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen 15. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) açılış töreni Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Kemalettin Ekici ve Gülteri Uyanık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Üreticiler, sektör temsilcileri, satıcı ve tedarikçileri buluşturan etkinliğin yeni iş birliklerine, verimli ortaklıklara vesile olmasını dileyen Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları, tarım ve hayvancılığın ekonomik alandaki değerine vurgu yaptı.

Başkan Yardımcıları Kemalettin Ekici ve Gülteri Uyanık, kurdele kesimi sonrası stantları tek tek ziyaret ederek; çevre illerden de yüksek katılım olan fuarın emeğin, üretimin, gelişimin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İktisadi hayatın vazgeçilmezi olan fuarın açılış törenine; protokol üyeleri, üreticiler, tedarikçiler, satıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF), 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederek, tarım, hayvancılık, seracılık ve süt endüstrisi gibi birçok alanda yenilikçi teknolojilerin tanıtılmasına imkan sağlayacak.