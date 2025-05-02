Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 yıllık icraatlarını değerlendirdi: Bütçe 24 milyara, sosyal yardımlar %170 artırıldı, altyapı ve ulaşım güçlendirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “1 Yılı Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı”nda Muğla basınıyla bir araya geldi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası hayata geçirilen projeleri anlatan Aras, bir yılda Muğla’yı ileriye taşıdıklarını belirtti. Bütçeyi 10 milyar TL’den 24 milyara çıkardıklarını, yatırım bütçesini yüzde 30 artırdıklarını ifade eden Aras, “Belediyemizin SGK’ya borcu yok, İller Bankası’na ise sadece 13 milyon TL borç var” dedi.

Sosyal yardımları yüzde 170 artırdıklarını vurgulayan Aras, “Kurumsallaşma teşkilatlanmayla başlar. Muğla’yı dörde bölerek yerinden yönetimle karar alıyoruz. Dış İlişkiler Dairesi ile uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Fransa’daki Okyanus Konferansı’nda Muğla’yı tanıttık, ön toplantı Muğla’da yapılacak” dedi. Kadın Aile Dairesi, Akıllı Şehirler, İklim Değişikliği gibi birimleri kurduklarını ekledi.

Aras, 13 ilçede 213 bin metrelik yol çalışması yaptıklarını, otogarları yenilediklerini, yeni otobüslerle ulaşım filosunu güçlendirdiklerini belirtti. “Menteşe ve Milas’ta kamyon garajları tahsis ettik. Muttaş Denizcilik A.Ş. ile Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri başlıyor. MUSKİ bütçesini yüzde 86 artırdık, çağrı merkezi kurarak vatandaşın sorunlarına anlık çözüm ürettik. Bodrum’da 1 milyar TL’lik yatırımla içme suyu hatlarını yeniliyoruz” diye konuştu.

Tarımda üreticilere destek verdiklerini ifade eden Aras, “Kooperatifleri tek çatı altında topladık, Tarım Kart ile gübre ve mazot desteği sağlıyoruz. Fethiye’de Şarap Üretim Tesisi kuruyoruz. 110 bin meyve fidanı dağıttık, 980 çeşit yerel tohumu ücretsiz verdik” dedi. Afetlere hazırlık için 1 No’lu hizmet binasını yıktıklarını, 13 ilçede koordinasyon toplantıları yaptıklarını, Bodrum’a modern itfaiye binası kazandırdıklarını belirtti.

Öğrencilere ulaşımı 1 TL’ye indirdiklerini, Seydikemer’de Gençlik Evi açacaklarını söyleyen Aras, sağlıkta diyabetli çocuklara sensör, kadınlara HPV aşısı desteği verdiklerini, cenaze nakil hizmetini başlattıklarını aktardı. Spor tesislerini yenilediklerini, Menteşe Kent Spor Tesisi’ni 19 Mayıs’ta açacaklarını duyurdu. Kültürel alanda Milas Kültür Merkezi’nin yakında açılacağını, Abide Hanım Konağı’nı İlber Ortaylı Kütüphanesi’ne dönüştüreceklerini ifade etti.

Aras, bir yılda önemli mesafe katettiklerini belirterek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.