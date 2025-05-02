İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’nde üreticilerin emeklerini överek, "Bayındır’ın başarısı hepimizin gururu" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bayındır Belediyesi tarafından 2-4 Mayıs’ta düzenlenen 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, eski Başkan Aziz Kocaoğlu, CHP milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bando eşliğinde kortej, halk dansları ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü konseri büyük ilgi gördü.

Başkan Tugay, Bayındır’ın çiçekçilikte bacasız bir sanayi gibi çalıştığını belirterek, “Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor, yılda 150 milyondan fazla süs bitkisi üretiliyor. Üreticilerimizin emekleri kentimizi güzelleştiriyor, ekonomiye katkı sağlıyor. Bu başarı hepimizin gururu” dedi. Bayındır’ın tarım ve hayvancılıkta büyük bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Tugay, İzmir Bayındır Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı çalışmalarının devam ettiğini, İZTAŞIT ve Süt Kuzusu gibi projelerle kırsalda hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Çiçek sevgi, barış ve dostluktur. Festivalimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” derken, Bayındır Çiçek Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kadir İrdem, emeğin değerine dikkat çekti.

Başkan Tugay ve beraberindeki heyet, açılış sonrası stantları ve üreticileri ziyaret etti.