TSK unsurları, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağara kullanılamaz hale getirilirken, içeride teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.Kullanılamaz hâle getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi… pic.twitter.com/PDGoDrV1ga— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2025

Ele geçirilen malzemeler şöyle: 10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü, 1 adet el telsizi, 75 adet silah üstü dürbün, 21 adet el dürbünü, 4 adet lazer işaretleyici, 76 adet nişangâh, 150 adet silah monte hamili, 20 adet çatal ayak, 50 adet silah el kundağı, 50 adet silah dipçiği, 6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 adet led ekran, 1 adet soğutucu, 1 adet fener, Çeşitli sağlık malzemeleri, Terör örgütüne ait dokümanlar.