Yeniden Refah Partisi, Pazaryeri’nde CHP ve MHP ile ittifak iddialarını yalanlayarak, "Tek ittifakımız Pazaryeri halkı ile" mesajı verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı sonrası bazı basın organlarında ortaya atılan “CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi ittifak yaptı” iddialarına Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı’ndan yanıt geldi.

Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu, siyasi ittifak algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bizim ittifakımız Pazaryeri ittifakıdır. Parti ayrımı yapmaksızın, ilçemize faydalı projelere ‘evet’, zararlı olanlara ‘hayır’ diyoruz. 5 meclis üyesi olarak hayra motor, şerre fren olacağız” dedi.

Başkan Uslu, partilerinin Pazaryeri için net bir duruş sergilediğini, bu duruşun siyasi çıkarlar için çarpıtılamayacağını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi, yerel kalkınmayı önceleyen çizgilerini koruyarak Pazaryeri halkına verdikleri sözleri tutma kararlılıklarını yineledi.