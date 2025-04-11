Antalya'nın Kumluca ilçesinde “eğitim verilmeyen yere eğitim veriliyor” gerekçesiyle kapatma kararı verildiği iddia edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıra olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde Aden Kids Oyun Yeri, “eğitim verildiği” iddiasıyla mühürlendi. İşletme sahibi Hasan Uğurel, iddiaların asılsız olduğunu, iş yerinin yalnızca çocuk oyun alanı olarak hizmet verdiğini ve eğitim faaliyetinde bulunmadığını belirtti.

Olay, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir şube müdürünün, arama kararı olmadan işletmede denetim yaptığı iddiasıyla başladı. Ardından, Kumluca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen ve 07 BML 993 plakalı araçla iş yerine ulaşan üç görevli, işyerinin kapalı olduğunu tespit etti. Ancak iddialara göre, bu kişiler apartman içindeki dairelerin kapılarını çalarak “Hâlâ buraya çocuk alıyorlar mı?” sorusunu yöneltti.

İşyeri sahibi Hasan Uğurel, Eylül ayından bu yana ruhsat almak için başvuruda bulunduğunu, ancak imar kısıtlamaları dolayısıyla sürecin tamamlanamadığını ifade etti. “Burası sadece oyun alanı, sosyal medya hesaplarımızda da bu açıkça görülüyor” diyen Uğurel, mühürlemenin haksız olduğunu savundu. 520 bin 110 liralık cezadan öte manevi zararının daha çok olduğunu belirten işletme sahibi, “Bu haksızlık bana değil, çocuklara yapıldı. Manevi zararımız büyük” diye konuştu. Uğurel, olayın kasıtlı olduğunu iddia ederek hukuki süreç başlattığını açıkladı.