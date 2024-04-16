Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan ‘Dayanıklılık Merkezleri’ne ilk destek Fransızlardan geldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan ‘Dayanıklılık Merkezleri’ne ilk destek Fransızlardan geldi. 32 bin gönüllüsüyle ‘ProtectionCivileFederation’ 30 bin Euro değerinde arama kurtarma malzemesini hibe etti.

Başkan Uysal’ın ‘Hep birlikte daha ileri’ sloganıyla açıkladığı yeniden dönem projelerinden birini de Dayanıklılık Merkezleri oluşturuyor. Projeyle, olası doğal afetlerde mahallelinin geçici güvenliğini sağlayacak ve destek sağlayacak merkezlerde temel arama kurtarma malzemeleri bulunacak.

Projeye ilk desteğiFransa’da 32 bin gönüllüsüyle faaliyet gösteren sivil savunma derneği ProtectionCivileFederation verdi. Federasyon, 30 bin euro değerinde 10 setten oluşan arama kurtarma malzeme kitini Muratpaşa Belediyesi’ne hibe etti. Hibeyle Muratpaşa’nın 10 noktasına dayanıklılık merkezi kurulabilecek.

Bu projede yer almanın kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten ProtectionCivileFederation Uluslararası İşbirliği Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Proje Müdür Yardımcısı Marc-AntoineBacot “Her şeyin önüne geçemezsiniz, bir felaket oluştuğunda bunu önlemek ve insanlara yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız. Malzeme desteğinde bulunmayı ve projede yer almayı değerli buluyoruz” diye konuştu.

ProtectionCivileFederation ayrıca Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) ‘Gönüllü Oluşum’ isimli bir eğitim semineri de düzenledi.

Seminere Pars Arama Kurtarma Derneği ve Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) üyeleri katıldı. Başkan Uysal, Marc-AntoineBacot’a destekleri için teşekkür ettiğini dile getirerek plaket takdim etti.