Antalya Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğinin Antalya’da yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışmalarına devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Sapadere İpek Evi’nde üretimine başladığı ipekböcekleri, Antalya’nın dört bir yanında çocuklarla buluşturuluyor. Okullardaki eğitim çalışmalarının ardından projenin ikinci aşamasında çocuklar Sapadere İpek Evi’ni ziyaret ediyor.

Antalya’da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında özel olarak hazırlanan ipekböceği besleme kitlerini kreş ve okullara dağıttı. Antalya’nın altı ilçesinde yapılan bu çalışmanın ardından bu kez çocuklar Sapadere İpek Evi’nde, ipek böceği ile tanıştı. Alanya’nın Akdam Mahallesi İlkokulu öğrencileri ile Çıplaklı Mahallesi İlkokulu 1-ASınıfı öğrencileri, öğretmen ve velileriyle İpek Evi’ni ziyaret etti. Burada önce müze bölümünü gezen öğrenciler ardından ipek böceğinin beslenmesi ve koza yapımına yakından tanık oldu.

ÇOCUKLAR GÖREREK VE YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR

İpekböceği tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, “Projemiz kapsamında ilk olarak Sapadere İpek Evi’mizde bahar aylarıyla birlikte oluşum ve gelişim sürecine giren ipekböceklerimizi, Antalya genelinde belirlediğimiz okullara özel kitlerle taşıyarak öğrencilerle buluşturduk. Bir yandan bu çalışmalarımız devam ederken, şimdi de İpek Evimizde öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Görerek, dokunarak ve hissederek ipek böceğinin döngüsüne şahit olan çocuklarımızın mutluluğu bizleri geleceğe dair umutlandırıyor” dedi.