İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Karaburun’da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile müdahale etti. Ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mesai harcadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğle saatlerinde Karaburun Mordoğan’da başlayan orman yangınını kontrol altına almak için yoğun mesai harcıyor.

İzmir İtfaiyesi ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 6 helikopterin havadan müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda arazöz ve ilçe belediyelerince gönderilen su tankerleri kullanılıyor.

Çalışmalara orman gönüllüleri de destek veriyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engelleyen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.