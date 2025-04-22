Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri, 8-10 Mayıs’ta gerçekleşecek. 11 lisenin en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacağı etkinlikte farklı renk ve türlerde 115 bin dal çiçek kullanılacakANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin kesme çiçek sektörünün lider kenti Antalya, yepyeni bir festivalle tanışıyor.

Muratpaşa Belediyesi 20 yılı aşkın süredir çiçek festivali düzenleyen ve milyonlarca turisti adaya çeken Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kenti Noto’yla iş birliği içinde Antalya Çiçek Desenleri Günleri’ni 8-10 Mayıs’ta düzenleyecek. Etkinlik, kentin doğa harikası Ziya Gökalp Kent Parkı’nda gerçekleşecek.

RENGARENK BİR REKABET

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Antalya Çiçek Desenleri Günleri kapsamında, 11 lise en iyi çiçek desenini yapmak için yarışacak. Her biri sanat eserine dönüşecek desenlerde, belediyenin kendi tesislerinde yetiştirdiği 115 bin dal çiçek kullanılacak.

Yarışmaya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Antalya Final Akademi Okulları, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Özel Antalya Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi okulları katılacak.

EN İYİSİNİ SEÇECEKLER

İlk yarışmanın jürisi ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Antalya Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülsüm Kıldan, Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Şölen Acar ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisinden oluşuyor.