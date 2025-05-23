Müzeler Haftası’nda İstanbul’un belli başlı müzelerinden bazılarını gezen vatandaşlara, Beylikdüzü Belediyesi özel araçlarıyla ulaşım ve ücretsiz ziyaret hizmeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilçedeki vatandaşları İstanbul’un önemli kültür duraklarına ulaştırdı. İlçe belediyeleri arasında ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliği taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nden başlayan geziler, İstanbul Modern Müzesi, Orhan Kemal Müzesi, Artİstanbul Feshane ve İstanbul Tasarım Müzesi’yle devam etti. Belediyenin web sitesinde yayınlanan formu doldurarak etkinliğe kayıt yaptıran vatandaşlar, ücretli gezilebilen bazı müzelere de Beylikdüzü Belediyesi’nin sunduğu imkânlarla ücretsiz olarak faydalandılar.

AHMET GÜNEŞTEKİN’İN “KAYIP ALFABE” SERGİSİ GEZİLDİ

Otobüslerle ulaşımları ve iaşeleri sağlanan vatandaşlara müzelerde rehberler de eşlik etti. İstanbul Modern’de Renzo Piano, Chiharu Shiota, Ömer Uluç ve İzzet Keribar’a ait eserleri görme şansını bulan sanatseverler, Feshane’de Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” adlı toplumsal içerikli sergisinde yer alan büyüleyici eserleri incelediler. Vatandaşlar ayrıca İBB Miras’ın restore ederek Tasarım Müzesi’ne dönüştürdüğü -eski adıyla- Tarihi Dökümcüler Çarşısı’nı gezdiler, Süleymaniye Camii’nin boğaz manzaralı avlusunda soluklandılar.