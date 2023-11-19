Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sinema izleyicisi için farklı bir lezzet olacak olan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filminin fragmanı yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier’in rol aldığı ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın fragmanı karikatür kahramanlarının sinemaya uyarlanmış hali izleyici üzerinde heyecan oluşturdu.

70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı film, sevilen fenomen hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve muhteşem oyunculukları ile sezonun öne çıkan yapımlarından biri olarak dikkat çekti.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

Yeni mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, susuzlukla birlikte dayanılmaz bir sorun içindedirler. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri, liderlik çatışması içindedir. Komik bir hikaye serisine dayanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir tavırdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı düzenli yaşama da müdahale etmiştir. Ormanın hakimi olarak kabul edilen Tarzan'ın kurduğu bu düzenli yaşam, artık baştan sona değişmiştir. Arap Kadri'nin uyumsuzluğu, ormanın huzurunu kaçırır ve bu durum Tarzan ile Arap Kadri arasında sorunlara neden olur. İkisi arasında başlayan bu ilginç çatışma, sinema izleyicisine doğa ve şehir yaşamının çarpıcı bir karşılaştırmasını, hem komik hem de düşündürücü bir hikaye olarak sunuyor.

15 Aralık’tan itibaren beyazperdedeki yerini alacak olan film, hem yetişkinlere hem de çocuklara çok keyifli bir iki saat vadediyor.