Başkan Arıcı, belediye başkanı olmadan önce başlattığı ve kendi imkanları ile gerçekleştirdiği eğitime olan desteğini bir kez daha göstererek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DEĞİL, VATANDAŞ OLARAK YAPIYOR

Geçtiğimiz hafta Kasaplar Anaokulu’nun malzeme eksiklerini tamamlayarak öğrencilerin yeni döneme sorunsuz başlamasını sağlayan Başkan Arıcı, yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte okullara kırtasiye yardımlarını da sürdürüyor.

Arıcı, belediye başkanı olmadan önce başlattığı ve 5 yıldır gelenek haline getirdiği kırtasiye desteğini bu yıl da şahsi olarak aksatmadan devam etti.

İlk olarak Yeniköy ve Bıyıklı mahallelerindeki okulları ziyaret eden Arıcı, yanındaki kırtasiye malzemelerini okul idarecilerine teslim ederek, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Başkan Arıcı, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerken, “5 yıldır şahsi olarak başlatmış olduğum okullara kırtasiye dağıtımına bu yılda devam ettik. Şahsi imkanlarım ile eğitim adına yapılacak her türlü katkıyı vermeye devam edeceğim” dedi.