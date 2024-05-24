Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmekte olan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Gürsu’nun bereketli ovasından çıkan ürünlerle yıllardır süregelen lezzetler görücüye çıkarılacak.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" programları kapsamında, Gürsu’da da Türk Mutfağı’nın zenginlikleri tanıtılacak.

Türk Mutfağı Haftası Gürsu Programı; 26 Mayıs Pazar günü, Gürsu Seyir Terası’nda yapılacak. Gürsulular’ın Pazar keyfi, yöresel lezzetlerin sunumu ve kadın kooperatiflerinin stantlarıyla renklenecek.

Kadın kooperatiflerinin ve yöre esnafının desteği ile oluşturulacak menü birbirinden zengin içeriklerle dikkat çekiyor.

Gürsu Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikte katılımcılar; marmelatlı kurabiye, armut kurusu, tahinli pide, samsa, hınkal, armut pekmezi, armut sirkesi, cevizli lokum, armutlu kek, cağ kebap ve bamyadan oluşan yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Etkinlikte ayrıca, Gürsu Üretici Kadın Kooperatifi ve Ağaköy Kadın Kooperatifi’nin ürettiği ürünlerin de tanıtımı ve satışı yapılacak.