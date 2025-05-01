3065 Sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 37’nci maddesindeki süre, 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. İstisna ve teşviklerin devamı, bazı sektörlerde ekonomik hareketliliği desteklemeyi amaçlıyor.ANKARA (İGFA) - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun Geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan süre, 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldı.



Karar, 1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçici 37’nci madde, 2017 yılında yürürlüğe girmiş ve belirli işlemlerde KDV istisnası veya indirimi sağlanmasını öngören bir düzenlemeyi içeriyor.

Özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge faaliyetleri ve bazı ihracata yönelik işlemlerde KDV yükünü azaltmayı hedefleyen bu madde, işletmelerin maliyetlerini düşürerek ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Sürenin 2028’e kadar uzatılması, bu teşviklerin devamlılığını sağlayarak ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ve yatırımcılara güven vermeyi hedefliyor.