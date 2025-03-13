Artvin Valisi Turan Ergün, kent merkezinde okul ziyaretinde bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile Yeni Mahalle Orta Okulu’nu ziyaret ederek, okulun mevcut durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Müdür Erol Murtezaoğlu ve Okul Müdürü Muhammet Gebiç’ten bilgiler aldı.

Daha sonra Ergün ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere başarı temennisinde bulunan Ergün, daha sonra bir araya geldiği öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi.