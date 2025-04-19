Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine uyum kapsamında içme suyu kayıplarının kontrolü, su verimliliğinin geliştirilmesi ve gelir getirmeyen suyun azaltılmasına yönelik “Büyükşehir Belediyeleri Proje Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya 26 Büyükşehir Belediyesi katılım sağladı.ANTALYA (İGFA) - Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Malta Su ve Enerji Ajansı iş birliğiyle "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi 3’üncü çalıştayı tamamlandı. ASAT konferans salonunda açılış paneliyle başlayan çalıştaya ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, 26 Büyükşehir Belediyesinin Su ve Atıksu İdaresi yöneticileri ve şube müdürleri katılım sağladı.

PANELLER VE TEKNİK GEZİLER

Paneller, sunumlar ve teknik gezilerin yer aldığı 3 günlük çalıştay programı kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla su kayıplarını önlemeye yönelik çalışmalar, gelir getirmeyen suyun azaltılması, kentsel su temin sisteminde verimliliğin ve güvenirliliğin arttırılması konuları detaylı bir şekilde ele alındı. İçme suyu şebekelerindeki su kayıpları ile mücadele yöntemleri, SCADA, DMA ve aktif sızıntı kontrolü uygulamaları, abone sayaç yönetimi ve pilot bölge uygulamaları ile ilgili sunumlar ve teknik gezilerinde yer aldığı programlarda kurumlar arası bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

‘ÖNEMLİ OLAN MEVCUT SUYU KORUMAK’

Büyükşehir Belediyesi Proje Çalıştayı açılışında konuşan ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt “Büyükşehir belediyelerimizin kentlerimizde sorumluluk alanları hızlı bir şekilde büyüdü. Mevcut uzun vadeli planlamalarımızın yanında yeni yerleşim planlaması yapan kurumlar haline geldik. Artan bu sorumluluklarımızın Büyükşehir belediyelerimizin kendi imkânları doğrultusunda suyumuzu korumak adına gerekli mücadeleyi ve yatırımları yapıyoruz. Ne kadar önemli yatırımlar yapılsa da bize gelen verilerde ülkemizde yüzde 40-50 arası su kaybı olduğu yönünde. Biz ülkemizdeki en önemli kaynakları maalesef bir şekilde tüketiyoruz. Önemli olan yeni su kaynakları bulmak değil var olan kaynaklarımızı korumak ve nasıl tasarruf sağlayabiliriz sorularına çözüm aramak” dedi.

‘SOMUT VE PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ’

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen ise “Üniversite kent bütünleşmesi, kentimizin sorunlarına bilimsel yaklaşımların sağlanması ve somut çözüm önerilerinin sunulması noktasında projeye destek veriyoruz. Bu çalıştayları çok önemli buluyoruz. Suyumuzun önemi giderek artmaktadır bu nedenle su kaynaklarımızın korunması ve kent alanlarında içme suyu olarak kullanılan içme suyunun birim maliyetine yansıyan verimli kullanımı anlamında çok önemli konuları değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL VE ANTALYA ÖNCÜ BELEDİYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın da çalıştay da şöyle konuştu: “İstanbul olarak yakından takip ettiğimiz önemli bir projeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. İklim değişiklerine bağlı suyun verimli kullanılmasına yönelik İSKİ olarak önemli çalışmalara imza attık. 2014’te bakanlığımızın yayınladığı genelge ile Büyükşehirlerde 2028 yılına kadar su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine düşürülmesi hedefleniyor. Bu açıdan İstanbul ve Antalya Belediyelerimiz öncü bir konumda yer alıyor. Diğer belediyelerimize örnek olacak çalışmalarımızı paylaşıyoruz.”

TECRÜBELER PAYLAŞILDI

Çalıştayın tecrübe ve bilgi paylaşımı adına çok verimli geçtiğini belirten Tekirdağ Su ve Atıksu Kanalizasyon İdaresi SCADA Şube Müdürü Berkay Yazan “Fiziki su kayıpları ve kaçaklarla mücadelenin öneminin arttığı bu zamanlarda aynı çalışma arkadaşlarımızla bir arada olmamız bizlere çok büyük katkılar sağlıyor. Çok faydalı bir organizasyon. Antalya gibi bir turizm şehri olan Tekirdağ’ımıza buradaki örnek teşkil eden ve edecek çalışmaları aktaracağız. ASAT Genel Müdürlüğümüze ve bu çalıştaya katkı sunan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Yarının suyunu bugünden korumak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.