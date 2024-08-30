Bursa'da aşırı sıcaklardan tamamen kuruyan Yenişehir Kocasu Nehri’nde suların tamamen çekilmesiyle balık ölümleri de başladı.Gürhan ADANA BURSA (İGFA)- Bursa'da Yenişehir’in güney yönündeki köylerden geçerek Sakarya Nehri’ne dökülen Kocasu Nehri’nde balıklar karaya vurdu.

Bölgede oltayla balık avlamaya giden amatör balıkçılar karşılaştıkları manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kocasu Nehri’nin Ayaz Köyü’nün kıyısından geçtiği bölgeye giden emekli işçi Zafer Gürel, balıkların toplu halde karaya vurduğunu gördü. Gördüklerini anlatan Gürel, “En son ciddi bir kuraklığı çocukluğumda yaşamıştım. 1986 yılıydı ancak bu yılki gibi yıkıcı bir kuraklık değildi. Dün Kocasu’daki sazan, imron, yayın ve delibalıkların toplu halde öldüklerini gördük. Çok üzüldük” diye konuştu.