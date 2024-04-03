Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, bu yıl 11.’si düzenlenen geleneksel “Paylaştıkça Huzurluyuz” iftar programında Selçuk Üniversitesi yurtlarında konaklayan öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen iftar programına ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, ASKON Konya üyeleri, üniversite öğrencileri, davetliler ve basın mensupların da aralarında bulunduğu 1250 kişi katıldı.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl bir birinden özel misafirlerin ağırlandığı iftarda bu gün siz değerli öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Sinacı, bu anlamlı günde kendilerine kapılarını açan Selçuk Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a şükranlarını sundu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, Selçuk Üniversitesi çatısı altında bu tür organizasyonları sürekli gerçekleştirdiklerini ancak bugün iş insanlarının üniversite öğrencilerle bir arada olmasının her şeyden çok önemli olduğunu söyledi.