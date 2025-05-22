Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanan balmumu ‘Atatürk Heykeli’ Hünkâr Köşkü’ne kazandırılarak törenle ziyarete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla iş insanı Çetin Topal’ın katkılarıyla ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in emekleriyle hazırlanan balmumu ‘Atatürk Heykeli’ni Hünkâr Köşkü’nde düzenlenen törenle ziyarete açtı.

Gerçeğe en yakın ölçülerde hazırlanan heykel, müzenin özel bölümünde ziyaretçilerini bekliyor.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, iş insanı Çetin Topal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

“BİRÇOK PROJEMİZDE YILMAZ BÜYÜKERŞEN’İ ÖRNEK ALDIK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in hocaların hocası olmasının yanında önemli bir sanatçı olduğunu da söyledi. Eskişehir’i sanat eserleriyle donatan Yılmaz Büyükerşen’i her zaman örnek aldıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, büyük emek harcayarak hazırladığı bir eseri Bursa’ya kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Heykelin yapılış hikayesini de anlatan Başkan Bozbey, “Birçok projemizde Yılmaz Büyükerşen’i örnek aldık. Kendisinden öğreneceğimiz daha çok konu ve bilgi var. Eskişehir’e ve Türkiye’ye kattığınız değerlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

1844 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Hünkâr Köşkü’nün Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, Atatürk’ün de ilk olarak 1922 yılında köşke geldiğini, Lozan’a giden heyetin belirlendiği toplantıya da köşkün ev sahipliği yaptığını anlattı.

Atatürk’ün Bursa ziyaretleri sırasında manevi kızı Sabiha Gökçen ile de Hünkâr Köşkü’nde tanıştığını belirten Başkan Bozbey, “Sabiha Gökçen, duvarı aşıp Atatürk’ün yanına geliyor. Öksüz olduğunu, ancak okumak istediğini, hayalleri olduğunu anlatıyor. Atatürk, onu manevi evladı olarak kabul ediyor. Sonrasında Türkiye’nin ilk kadın pilotu oluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk buraya dört kez geliyor. Önemli kararların burada alındığını biliyoruz. Bu köşke sahip çıkmak, korumak, içindeki bilgiyi gelen misafirlerle paylaşmak bizlerin sorumluluğudur. Bu değerleri gelecek kuşaklara da doğru biçimde ulaştırmalıyız" diye konuştu.

“HEYKEL, BÜTÜN ÖLÇÜMLERİYLE BİREBİRDİR”

Eseri hazırlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’de sanata dair yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa’dan heykel yapma teklifi alınca hemen kabul ettiğini ifade eden Büyükerşen, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, benim öğrencim. İş adamı arkadaşımız da gelip balmumu heykelinin Bursa’da olmasını isteyince ‘Evet’ dedim. Yeşil Bursa, Türk milletine Allah’ın lütfudur. Dağı, gölü, denizi, türbeleri var. Başkentlik yapmıştır. Allah, bu kadar çok vasıflarıyla bu şehri turizm için bulunmaz nimet olarak vermiş. Ancak geçmiş yöneticiler bir sanayileşme hevesine tutulmuş. Güzelim Bursa’yı sanayi şehri haline getirmişler. Gazi’ni ömrünün belirli kısımlarını geçirdiği şehirdir Bursa. İşin içinde Mustafa Bozbey ve Çetin Topal da olunca kendimi tutamadım. Heykel, bütün ölçümleriyle birebirdir. İnşallah Bursa, bununla ün yapar. Bursalı öğrenciler, umarım buradan yararlanır” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey tarafından Yılmaz Büyükerşen’e ve Çetin Topal’a günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi.