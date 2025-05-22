Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da başlayan Uluslararası Aile Forumu’nda, ailenin küresel gündem maddesi olması gerektiğini belirterek, "Daha güçlü aile diplomasisi geliştirmeliyiz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2025 Aile Yılı kapsamında “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temasıyla düzenlediği Uluslararası Aile Forumu, İstanbul Şişli’de başladı. Foruma, 28 ülkeden 26 aileden sorumlu bakan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da aralarında bulunduğu dini liderler, uluslararası temsilciler, akademisyenler ve STK üyeleri katıldı. “Aile” temalı kısa film ve “Destanların Dansı” gösterisi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşamda, ailenin toplumun çelik çekirdeği olduğunu vurguladı. Küresel belirsizlikler ve değişimler döneminde forumun güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

“AİLE KURUMU TEHDİT ALTINDA”

Modernleşmenin, bireyselliğin ve dijitalleşmenin aile bağlarını zayıflattığını, cinsiyetsizleştirme gibi ideolojik akımların yaygınlaştığını söyleyen Bakan Göktaş, "Dijitalleşme yüz yüze iletişimi azaltıyor, gençler evlilikten uzaklaşıyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor” diyerek, nüfus azalması, göçler, savaşlar ve ekonomik baskıların aileleri savunmasız bıraktığını söyledi.

Aile diplomasisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Göktaş, “Aile, çevre ve insan hakları gibi küresel bir gündem olmalı. Kültürel değerleri koruyan, evrensel ilkeleri önceleyen iş birliği zeminine ihtiyacımız var” dedi. Göktaş, Türkiye’nin “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi” ile aile odaklı politikaları güçlendirdiğini, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu ile stratejik adımlar attığını belirtti.

Sevgi, dayanışma ve adaletle güçlenen ailelerin gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Aksi halde yalnızlığın salgın gibi yayıldığı bir dünya ile karşılaşabiliriz. Türkiye olarak ‘Güçlü toplum, güçlü aileyle mümkündür’ diyoruz” dedi.