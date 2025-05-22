Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, kitap bağışı çalışmalarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kurumlara umut taşıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, vatandaşlardan gelen kitap bağışlarıyla ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ceza infaz kurumları ve diğer resmi kurum kütüphaneleri arasında bir dayanışma ağı oluşturuyor. Sadece Antalyalıların değil, farklı şehirlerden duyarlı vatandaşların da katkı sunduğu kampanya ile ülke genelinde kitap dolaşımı sağlanıyor.

KİTAPLAR ÖZENLE AYIKLANIYOR, ÜCRETSİZ ULAŞTIRILIYOR

Doğan Hızlan Kütüphanesi Birim Sorumlusu Özgün Durak, kitapların özenle ayıklandığına ve ücretsiz bir şekilde ulaştırıldığını ifade ederek “Doğan Hızlan Kütüphanesi olarak bağış kampanyamıza hızla devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız PTT kargo aracılığı ile ücretsiz olarak kitap bağışlarını iletebiliyorlar. Yine bizden Türkiye’nin dört bir yanından kitap talep eden kurum kütüphaneleri, bu kitaplara ulaşma şansına sahip oluyor. Bize gelen bağışları bizden kitap talep eden kurumların isteklerine, taleplerine uygun olarak ayrıştırıyoruz, fiziksel olarak muayenesini yapıyoruz ve isteyen kurumlara kitapları temiz ve düzgün bir şekilde PTT kargo aracılığı ile yine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz” dedi.

10 BİN KİTAP YENİ OKURLARIYLA BULUŞTU

2025 yılının ilk üç ayında, 10.000’in üzerinde kitap toplanarak ihtiyaç sahibi kurumlara ulaştırıldı. Her yaştan okura hitap eden bu kitaplar, bilgiye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de kitap bağışları nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAĞIŞLAR SÜRERKEN İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kitap bağışları Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki kitaplarını kütüphaneye teslim ederek hem bireysel hem toplumsal gelişime katkı sunuyor.