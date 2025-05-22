Kocaeli genelinde AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen büyük çaplı deprem tatbikatında, Gebze Arama Kurtarma (GEAK) ekibi aktif görev aldı.KOCAELİ (İGFA) - 12 ilçeyi kapsayan tatbikat, olası bir büyük depreme hazırlık amacıyla düzenlenirken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.

Tatbikatta, Gebze ilçesi özelinde 11 bina çökmesi senaryosu, 1 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olayı ile Gebze Otogarı’nda tahliye operasyonu canlandırıldı. GEAK ekibi, bu olaylarda arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken, Gebze Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ise afet koordinasyon görevini üstlendi.

Farklı 13 ilden gelen profesyonel ekiplerin katkısıyla 12 saat süren tatbikatta, ekipler koordinasyon, müdahale ve hızlı reaksiyon yeteneklerini test etti. Tatbikat sayesinde hem yerel hem de ulusal düzeyde kurumlar arası iş birliği ve müdahale kapasitesi artırılmayı hedeflendi.

Yetkililer, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından biri olduğunu vurgularken, GEAK ve diğer yerel ekiplerin gösterdiği özverili çalışma kamuoyundan takdir topladı.