İklim kriziyle mücadelede teknolojiyi merkeze alan çözümler geliştiren ATP GreenX, bu yıl 10’uncusu düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde altın sponsor olarak yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.’nin markası olan ATP GreenX, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’ne altın sponsor olarak destek verdi.

“Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü” temasıyla İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte iş dünyası temsilcileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler bir araya geldi. Zirvede karbon yönetimi ve enerji dönüşümüne dair çeşitli oturumların yanı sıra SÜT-D 2025 Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri de sahiplerini buldu.

“Sürdürülebilirliği somut adımlara dönüştüren bir dijital ekosistem hedefliyoruz”

Zirve kapsamında “Karbon Yönetimi ve Enerji” başlıklı oturumda konuşan ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı, karbon yönetiminin artık yalnızca hesaplama ve raporlama süreçlerinden ibaret olmadığını vurguladı. Sarı, “Sürdürülebilirlik, kurumların organizasyon yapılarından stratejik hedeflerine kadar her alanda dönüşüm anlamına geliyor. Bu dönüşümün temelinde ise veriye dayalı karar alma, enerji verimliliği, tedarik zinciriyle entegre hareket etme ve yenilikçi teknolojilere yatırım bulunuyor.

ATP GreenX olarak, 2024 yılı itibarıyla sanayi odaklı 130’dan fazla müşterimizle bu dönüşümü yönetiyor; geliştirdiğimiz dijital altyapıyla hem karbon ayak izinin hesaplanmasını hem de şeffaf ve güvenli karbon ticaretini mümkün kılıyoruz. Hedefimiz, sadece kurumsal kullanıcıların değil, gelecekte bireysel tüketicilerin de erişebileceği; temiz enerjiye ulaşımı kolaylaştıran ve sürdürülebilirliği hayata geçiren bir dijital ekosistem inşa etmek” dedi.

ATP çatısı altında faaliyet gösteren GreenX, firmaların karbon emisyonlarını doğru şekilde ölçmelerini, analiz etmelerini ve raporlamalarını sağlayan dijital çözümler sunuyor. Kurumların iklim risklerini yönetmelerine destek olan ATP GreenX, Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.