Adil Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Ümit Demiroğlu mazbatasını aldı.ANKARA (İGFA) - ATP Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar’ın elinden mazbatasını alan Ümit Demiroğlu, Türkiye’nin daha ileriye taşınması için partisinin her organında görev almaya hazır olduğunu ifade etti.

Kendisini bu göreve layık gören partisine teşekkür eden Ümit Demiroğlu, şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Atatürk milliyetçisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucusu olan Adil Türkiye Partisi; işçinin, emekçinin, emeklinin, kadınların, çocukların, gençlerin kısaca Türkiye’de yaşayan bu vatana gönül vermiş halkların ve herkesin geleceğini, mutlu olma hakkını savunan bir partidir. Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Ülkemizin daha ileri taşınmasında üzerime düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazırım. Başta genel başkanımız Sayın Ata Barlas Aşkar olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”