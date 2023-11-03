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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödülleri Töreninde ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer alan CW Enerji ödülünü törenle aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödülleri Töreninde ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer alan firmalar ödüllendirildi.

ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da ödülü ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’dan aldı.

Başarı çıtalarını gün geçtikçe yükselttiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, başarılı çalışmalarının karşılığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi parametrelerin dikkate alınarak değerlendirildiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022’ listesinde 227. sırada yer aldıklarını söyledi.

Amaçlarının ilerleyen süreçte adım adım yükselişi sürdürmek olduğunu ifade eden Sarvan, sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını, AR-GE çalışmalarına ise devam ederek, katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlama hedefinde olduklarını kaydetti.