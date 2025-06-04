Bursa'da Nilüfer Belediyesi, gıda alanındaki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Romanya, Belçika ve Osmangazi’den gelen heyetleri ağırlayan Nilüfer Belediyesi, tarımsal analiz laboratuvarından üretici pazarlarına uzanan başarılı uygulamalarını tanıttı.BURSA (İGFA) - Büyük Avrupa Şehirleri Ağı (Eurocities) tarafından düzenlenen ve Nilüfer Belediyesi’nin program paydaşı olduğu Cleverfood Sürdürülebilir Gıda Sistemi Karşılıklı Öğrenme Programı kapsamında Romanya, Belçika ve Osmangazi Belediyesi’nden gelen heyet Nilüfer’de yapılan örnek çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, bu kapsamda, ilk olarak Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal’ın bulunduğu ziyarette Nilüfer’deki kooperatifler ve dernekler ile işbirlikleri, kırsal üretimin kentsel mahallelerde karşılık bulması için yapılabilecekler, sağlıklı gıdanın daha erişilebilir olması için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hem sağlıklı gıdanın hem de üretim ile satış sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin yeniden üretime dönmesini teşvik edici politikalar yürüttüklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Nilüferliler’in de sağlıklı gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Bu noktada tarım alanlarını korumak için kaçak yapı ile mücadele ettiklerini de söyledi.

Heyet, tarımsal alanda yapılan çalışmalar, sağlıklı gıdanın vatandaşlarla buluşturulmasına verilen önemden dolayı Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından heyet, Nilüfer Belediyesi’nin gıda alanında yaptığı iyi uygulama örneklerini inceleme fırsatı buldu. 2 gün boyunca belediyenin tesislerini gezerek, süreçler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Romanya, Belçika ve Osmangazi Belediyesi’nden gelen heyet, belediye bünyesinde bulunan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuarı, Hasanağa Gıda Merkezi, Nilüfer Tıbbi Atık Bitki İşleme Tesisi, mahalle bostanı, üretici pazarı gibi birçok yeri ziyaret ettiler.