5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mudanya’da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliğiyle bin 700 kilogram katı atık toplanarak, toplananlar Mütareke Meydanı’nda sergilendi.BURSA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı Mudanya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde deniz kirliliğine dikkat çeken anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Sahil Güvenlik Mudanya Dalış Timi tarafından Tirilye, Arnavutköy ve Güzelyalı Balıkçı Barınakları'nda gerçekleştirdikleri dip temizliğiyle bin 700 kilogram plastik, metal ve cam atığı denizden çıkarıldı.

Dalış Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Şahin liderliğindeki ekip, atıkları Mudanya Mütareke Meydanı’nda sergiledi. Farkındalık etkinliğinde ayrıca dalgıçların kullandığı ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Etkinliğe Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz da katılarak farkındalığa destek verdi.

"TEMİZ ÇEVRE, SAĞLIKLI GELECEK"

Yetkililer, etkinlik kapsamında vatandaşları doğayı ve denizleri koruma konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Sahil Güvenlik ekipleri, benzer temizlik çalışmalarının farklı bölgelerde devam edeceğini belirtti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılıktan ötürü ekibi tebrik ederken, "Temiz bir çevre için hep birlikte sorumluluk alalım" mesajı verdi.