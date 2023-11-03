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Türkiye dahil toplam 23 NATO müttefikinin finansal taahhütleri sonucunda kurulan ve 11-12 Temmuz 2023 Vilnius Zirvesi’nde kamuoyuna duyurulan “NATO İnovasyon Fonu”yatırım faaliyetlerine başlıyor. İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek ve teknolojilere finansman sağlayacakçANKARA (İGFA) - Türkiye son 20 yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük bir ilerleme kaydetti. NATO İnovasyon Fonu;müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında ve geliştirilen teknolojilerin müttefiklerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynayacak.

NATO İnovasyon Fonu, ittifakın güvenliğinde kritik öneme haiz yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, otonom ve robotik sistemler, kuantum, biyoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri imalat, enerji ve uzay alanlarında kritik teknolojileri geliştiren start-up’lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak.

FONUN 6’NCI BÜYÜK ORTAĞI

Türkiye adına NATO İnovasyon Fonu’na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansman sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;23 ülke içerisinde fonun altıncı büyük ortağı.Ayrıca fonun performansının ve yatırımlarının izlenmesindensorumlu ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına da katkıda bulunacak.

Bu kapsamda, NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı (Managing Partner) AndreaTraversoneTürkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek, derin teknolojiler alanındakigirişimler ve bu alanafinansman sağlayan girişim sermayesi fonlarıile görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde 24-27 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret programı kapsamında Türkiye’nin start-up ekosistemi tanıtıldı, derin teknoloji girişim sermayesi fonları ve start-up’larile toplantılar düzenlendi.25 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilenve Türkiye’nin en önemli teknoloji girişimciliği etkinliklerinden birisi olan “Webrazzi Zirvesi”nde NATO İnovasyon Fonuna özel bir oturum düzenlendi ve NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı Andrea Traversone ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dormantarafından fona ilişkin bilgiler verildi.

BAKAN KACIR: “TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

Webrazzi Zirvesi marjında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO İnovasyon Fonu yetkililerini kabulünde,“Ülkemiz son yirmi yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük bir ilerleme kaydetti, derin teknoloji start-up’larımızittifakın güvenliği açısından kritik ürün ve teknolojileri geliştirebilecek yetkinlikte. NATO İnovasyon Fonu yetkililerini hem doğrudan start-up’larımıza hem de girişim sermayesi fonlarımız aracılığıyla Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Türkiye ziyaretine ilişkin olarak NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı Andrea Traversone, “Türkiye NATO İnovasyon Fonu için önemli bir ortak. Son ziyaretimde gelişen Türk DSR (Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık) teknoloji ekosistemindeki birçok şirket ve yatırımcıyla bir araya geldim. Türkiye’de önceki dönemlerde başarılı yatırımlar gerçekleştirdim ve fonun bu büyüyen pazardaki potansiyel yatırımlarını desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

EBRU DORMAN: “KATALİZÖR GÖREVİ GÖRECEK”

NATO İnovasyon Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dorman ise, “Güçlü STEM yeteneğimiz ve Ar-Ge faaliyetlerimiz göz önüne alındığında, Türkiye'nin derin teknoloji inovasyonunun uluslararası alanda etki yaratması için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.NATO İnovasyon Fonunun Türk ekosistemindeki işbirliklerinin Türkiye'deki derin teknoloji yatırımı ve girişimcilik ortamını beslemek için katalizör görevi görecek olması heyecan verici." ifadelerini kullandı.

NATO İnovasyon Fonu yetkililerinin düzenli aralıklarla Türkiye’yi ziyaret etmesi ve derin teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi öngörülüyor.