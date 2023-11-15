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26 Ekim tarihinde Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazası, ülke genel inde gündeme oturmuştu. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu duyarlı kararından dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi , Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla, Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kaza sı sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş ’ın adını Işıklı Mahallesi ’nde yaşatacak. Işıklı Mahallesi’nde bulunan yurdun önündeki yola Zeren Ertaş’ın adı verilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , ‘‘Kısa bir süre önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren kızımızın ismini yurdun önündeki yolda yaşatacağız. Tekrar başımız sağ olsun.’’ dedi.

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