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Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri, ikinci el ev eşyalarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler tarafından toplanan eşyalar, ihtiyaç sahipleri vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Eşyaların ulaşımı yine belediye ekiplerince sağlanıyor. Giyim bankası aracılığıyla da ihtiyaç fazlası giyim eşyaları da toplanıp, temizletilerek hazır hale getiriliyor. Giyim bankasından ihtiyaç sahibi vatandaşlarca alınan elbiseler de yüz güldürüyor.

Siz de destek olabilirsiniz

Germencik Belediyesi ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ve kullanılmayan ev eşyalarını evlerinden alıyor. Hayırsever vatandaşlardan toplanan beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar için ihtiyaç sahipleri, Germencik Belediyesi’ne başvuruda bulunuyor. Düğün törenlerinde kullanılan gelinlik, damatlık ve sünnet elbisesinin de bulunduğu giyim bankasında, bebeğinden çocuğuna, gencinden yaşlısına çeşitli türlerden elbise bulunuyor. Eşya ve ikinci el elbise bağışlamak isteyenler, 0256 563 0900 numaralı hattı arayarak destek verebiliyor. Böylece kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları ile elbiseler çöpe atılmayarak değerlendiriliyor.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Asli işlerin yanında, sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Sosyal belediyecilik anlamında giyim bankası ve ikinci el eşya projelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Özellikle ikinci el eşya projemiz kapsamında ev eşyası, medikal malzeme, mutfak araç gereçleri gibi birçok ürünü talep eden vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan ekiplerimizin aldığı ikinci el eşyalar gerekli bakım, onarım ve hijyen çalışmaların ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Yine ikinci el kıyafet bağışlarını da gerekli hijyen ve bakım işlemlerinin ardından Germencik ve Ortaklar’da kurduğumuz kıyafet bankalarında sergiliyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu noktalardan talep ettiği kıyafetleri alabiliyorlar. Sosyal belediyecilik projelerine yenilerini de ekleyerek devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı her zaman yanındayız.” ifadelerini kullandı.