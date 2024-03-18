Aydın’ın dört bir yanında bulunan ve vatandaşlara hijyenik, kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunan Halk Ekmek satış noktaları, Ramazan ayının başlamasıyla ramazan pidesi satışlarına başladı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle uygun fiyata ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar, Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İftar sofralarının vazgeçilmesi Ramazan pidesi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek noktalarında 7 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Alışverişlerini yapan vatandaşlar, Halk Ekmek uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: ‘‘Vatandaşlarımızın her alanda yanında olmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydınlılar için Ramazan pidesi üretmeye devam edecek. Başkan Çerçioğlu, “Hijyenik ve steril ortamlarda üretim yapan Halk Ekmek fabrikalarımızdan vatandaşlarımızın sofrasına uygun fiyatlı ve lezzetli pidelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ramazan pidelerimizi, satış noktalarımızdan uygun fiyatlarla temin edebilirler. Tüm vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

