Otizmde erken tanının önemine vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın geneline yayılmış destek merkezleriyle her otizmli bireyin yanında olduklarını söyledi.

Aydın Tekstil Park’ın içerisindeki Fuar Aydın’da düzenlenen etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin otizm destek merkezlerine devam eden çocuklar jimnastik ve ritim gösteriyle seyircilerle buluştu. Yine çocuklar tarafından yapılan resimler ise büyük beğeni topladı. Çocuklar tarafından etkinlikte halk oyunları ve dans gösterisi de sunulurken çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Çocuklar ayrıca sihirbazlık ve gösterileriyle de doyasıya eğlendi.

Son yapılan araştırmalara göre her 36 yenidoğandan birisinin otizmli doğduğunu hatırlatan Çerçioğlu, “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki otizmli birey sayısı her geçen gün artıyor. Bizler otizm konusunda da öncü olmaya devam ederek açtığımız otizm destek merkezlerimizde çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her eğitimi veriyoruz. Araştırmaların da gösterdiği gibi otizm farklılığı ancak iyi bir eğitimle geri döndürülebiliyor. Bu konudaki çalışmalarımız da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Aileler ise Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarına verilen ücretsiz eğitimlerden dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.