Güzelçamlı Mahallesi’ne son 4 yılda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla 38 bin metrekaresi kilit parke, 205 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 243 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi ekipleri, şimdi de Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokağı daha yenilemek için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokağı daha yenilemek için harekete geçti. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iyileştirilen Özer Türk Caddesi’ne granit ve bazalt yüzeyli özel taş döşemek için hazırlıklara başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmada, Özer Türk Caddesi’nin aydınlatma sistemi yenilenecek. Ayrıca caddede bordür ve kaldırım imalatı yapılacak.

Güzelçamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek üstyapıyı yenileme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede Başçeşme Caddesi ile 5 sokağın daha üstyapısını eş zamanlı olarak yenileyecek. Çalışmada, ekipler tarafından Başçeşme Caddesi ile Baldere, Çomak, Söğüt, Kestane ve Dilek sokaklara toplam 6 bin 300 metrekare kilit parke taşı döşenecek. Bu sokaklarda da kaldırım ve bordür imalatı yapılacak.

‘Hak ettiği yatırıma kavuşuyor’

Yenileme çalışmalarının Güzelçamlı’nın en merkezi noktasında yer alan Özer Türk Caddesi ile başladığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin en önemli ve turistik bölgelerinden birisi olan Güzelçamlı Mahallesi de tıpkı diğer mahallelerimiz gibi hak ettiği yatırım ve hizmeti almaya başladı. Kuşadası Belediyesi olarak yürüteceğimiz çalışmalar ile Güzelçamlı Mahallesi’nin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını kısa süre içerisinde kalıcı çözüme kavuşturacağız. Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

