Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile de vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 poliklinik verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Aydın genelinde 2022 yılında sağlık tesislerinde toplam 13 milyon poliklinik hizmeti verildi.





Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “2022 yılında Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 9 kamu hastanesi ile 3 ağız ve diş sağlığı merkezinde, 5 milyon 830 bin 450 vatandaşımız poliklinik hizmeti almış olup yine aynı yıl içinde ilimiz birinci basamak sağlık tesislerimizde 7 milyon 310 bin 738 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerimizde, 2022 yılı içinde, toplam 13 milyon 141 bin 188 hasta poliklinik hizmeti almıştır ve bu sayı ilimiz nüfusu olan 1 milyon 148 bin 241’in yaklaşık 12 katına tekabül etmektedir. Sağlık tesislerimizde her ay Aydın ili nüfusunun tamamına yakın sayıda poliklinik hizmeti veren ve vatandaşlarımızın nitelikli, kaliteli sağlık hizmetine ulaşması amacıyla gece gündüz demeden özverili bir şekilde mesleğini yürüten çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.