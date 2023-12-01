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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 95’inci yılı anısına açtığı kütüphaneyi Aytmatov’un kız kardeşi Roza Aytmatov ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) -Muratpaşa Belediyesi, kasım ayında, doğumunun 95’inci yıl dönümünde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ve yazarla aynı adı taşıyan parkın içerisinde hizmete açılan, gazeteci ve yazar Oktay Pirim’in de bağışçıları arasında yer aldığı kütüphanede, 5 bin kitap yer alıyor.

Kırgız edebiyatından seçme eserlerin de bulunduğu özel bir bölümün yer aldığı kütüphanede, öğrencilerin ve sınava hazırlanan gençlerin ders çalışabileceği alanlar da bulunuyor.

Açılışında Cengiz Aytmatov’un oğlu Eldar Aytmatov ve torunu Süleyman Aytmatov’un da yer aldığı kütüphaneyi, ünlü yazarın kız kardeşi Roza Aytmatov ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı TimurlanAzhymalievde ziyaret etti. Kırgızistan Kültür Günleri kapsamında Antalya’da bulunan Roza Aytmatov, anı defterini de imzaladı.