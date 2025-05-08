Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde kanalizasyon altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Altyapı yatırımları kapsamında mahallede toplam 4 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının çalışmalarına başlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ile birlikte Hatunsuyu bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Sabri Karadeniz, mahallede yaşanan altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz, yaptığı açıklamada, "En büyük sorunumuz kanalizasyondu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen sağ olsunlar, sorunumuzu çözdüler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya genelinde altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Malatya BüyükşehirBelediyeBaşkanı Sami Er, “Bilindiği gibi geçen hafta kırsalda yapacağımız su, kanalizasyon ve yol yatırımları ile ilgili meclis üyelerimizle toplantı yaptık ve kırsalda neler yapacağımızı anlatmıştık. Bu kapsamda 6,3 milyar TL’lik kırsalda sadece yol, su ve kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bunun 4,4 milyar TL’lik kısmı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait.” dedi. Başkan Er, altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, “Bu kapsamda toplamda 1.000 kilometrelik bir altyapı çalışmamız var. 850 kilometresi içme suyu, 150 kilometresi de kanalizasyon hattı inşası olacak.” dedi.

Çalışmaların Hatunsuyu Mahallesi’ni de kapsadığını belirten Başkan Er, “Tabii kırsalda özellikle birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorduk. Şu an bulunduğumuz nokta Hatunsuyu. Hatunsuyu’nda, geldiğim günden beri, hatta seçimden itibaren sürekli vurgulanan buradaki sıkıntılar dile getiriliyordu. Şimdi bahsettiğimiz 150 kilometrenin 4 kilometresi bu bulunduğumuz nokta yapılacak. İnşallah bunu da en geç 1 ay içinde bitirmiş olacağız. Tüm yatırımların da Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.