Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İdari Yargı Değerlendirme Toplantısı’nda, idari yargı alanında yapılan düzenlemeleri ve 6 Şubat deprem davalarının hızlı sonuçlanması için yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İdari Yargı Değerlendirme Toplantısı’nda Bakan Yardımcıları, HSK üyeleri, Bakanlık birim amirleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, İstinaf Daire Başkanları ile İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, idari yargı alanında hayata geçirilen düzenlemeler ve hedefler masaya yatırıldı.

Bakan Tunç, idari yargının, idarenin eylem ve işlemlerine karşı bireylerin haklarını koruyan ve Hukuk Devleti ilkesini somutlaştıran bir yargı kolu olduğunu vurguladı.

“DEPREM DAVALARI HIZLA SONUÇLANACAK”

Bakan Tunç, 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan davaların etkin ve makul sürede tamamlanması için yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirtti. “Hukukun üstünlüğüne ve adalet duygusuna sadakatle bağlı kalarak adaletin çıtasını daha yukarıya taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapma idealiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bakan Tunç, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, tüm yargı mensuplarına adaletin tecellisi yolundaki emekleri için teşekkür etti.