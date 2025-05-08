Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseliler için iki büyük proje başlattı. “100 Okul 100 Akademisyen” ile akademisyenler liselerde ders verecek, “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesiyle öğrenciler bir ay boyunca üniversite deneyimi yaşayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü” kapsamında iki yenilikçi projeyi hayata geçirdi.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da tanıtımı yapılan “100 Okul 100 Akademisyen” ve “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projelerine, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve akademisyenler katıldı.

“100 Okul 100 Akademisyen” projesiyle, BTÜ’den 100 akademisyen Bursa’daki 100 lisede öğrencilerle buluşacak.

Akademisyenler, bilimsel sohbetler ve derslerle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak.

İlk etkinlik, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde yapıldı. “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesinde ise lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, BTÜ’de okumak istedikleri bölümleri bir ay boyunca deneyimleyecek. Not ortalamasına göre bölümlere yerleştirilecek öğrenciler, haftada bir gün derslere katılarak üniversite hayatını tanıyacak. Tercihler, Ekim’de BTÜ’nün sisteminden yapılacak.

BTÜ Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, projelerin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguladı.

BTÜ'nün ilklere imza atan bir üniversite olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çağlar, "Bu projelerle gençlerimizin geleceğini doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Teknik Üniversiteler Birliği’ni kurarak iş birliğini artırdık. İMEP ile öğrencilerimizi sektöre hazırlıyoruz. Eleştirel Düşünme ve Yapay Zekâ derslerimizle çağın gerekliliklerine uygun bireyler yetiştiriyoruz” dedi. Çağlar, “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa ile her bölüme 5 liseli öğrenci alacağız. Aralık-Ocak’ta bir ay sürecek derslerle öğrenciler, hedefledikleri bölümleri tanıyacak ve üniversite kültürüne adapte olacak” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu projeler, gençlerimizin geleceğe donanımlı hazırlanmasını sağlayacak. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. BTÜ ile yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.