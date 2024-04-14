Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalıklı hemşehrileriyle muhteşem bir buluşma gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - CHP Ayvalık İlçe binası önünde At Arabacılar Meydanı’nı dolduran coşkulu bir kalabalık Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı coşkuyla karşıladı.

Ayvalik Belediye Başkanı Mesut Ergin'i belediye binasında da ziyaret eden Başkan Akın'a Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eşlik etti.

Başkan Mesut Ergin, "Belediyemiz’de kentimiz için aciliyeti olan yapılacaklar üzerine kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Ayvalık için çok güzel olacak, hep söyledik, birlikte kazanacağız diye. Ayvalık kazandı" dedi.