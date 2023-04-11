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"Kamu görevine alınmada adayların tabi tutulduğu sınavlara ilişkin adalet, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ve denetlenebilirliği sağlayacağız. Yazılı sınav sonuçlarına itibar edeceğiz. Mülakat uygulamasına son vereceğiz.

DEVA'nın eylem planında söz konusu bu vaadin şöyle yer aldığı gözlendi:

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kamuoyuna açıkladığı müjdelerde, "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız" demişti.

İki yıl önce 150 gram olarak salınmıştı... 1 kilo olarak ağlara takıldı!

İki yıl önce 150 gram olarak salınmıştı... 1 kilo olarak ağlara takıldı!

Babacan, paylaşımında, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın AK Parti'nin seçim beyannamesine yer alan ' kamuda mülakatı kaldırma ' vaadinin kendi eylem planlarından alındığını öne sürdü.

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