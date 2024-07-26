Bursa’nın büyük mahallelerinden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi’nde altyapı çalışmaları belediye yetkilerinin talimatı ile tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinin en büyük sorunlarından biri olan alt yapı sorunu için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar sonunda derin bir oh çekti.

Alt yapı çalışmalarının dört gözle bitmesini bekleyen Bağlarbaşı Mahalle sakinleri erişimlerinin özgürlüğüne kavuşmayı dört gözle bekliyor.