Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda, 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu, 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu ise oy birliği ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri katıldı.

Başkanvekili Gazioğlu tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Genel Kurul, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu sunumu ile devam etti.

Meclis üyelerine BUSKİ’nin yürüttüğü altyapı çalışmaları ve geleceğe dönük su yönetimi stratejileri hakkında bilgi veren Subaşıoğlu, içme suyundaki kayıp-kaçak oranlarına dikkat çekti.

Bursa merkezdeki kayıp kaçak oranının yüzde 19,25 civarında olduğunu söyleyen Subaşıoğlu, “Bursa bu oranla, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri arasında birinci sırada bulunuyor. BUSKİ olarak 17 ilçede kayıp kaçak oranlarını azaltmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. BUSKİ’nin altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğancı Barajı ve Nilüfer Barajı’ndaki toplam doluluk oranı da yüzde 56,43 civarında. İklim krizinin de etkisiyle son iki yıla göre 2025 yılı oldukça kurak geçiyor. Başkanımız Mustafa Bozbey’in de dediği gibi suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını da cevapladı. Ardından oylamaya geçildi. 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu, 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu ise oy birliği ile kabul edildi.