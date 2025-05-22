Bursa'da Osmangazi Soğanlı Mahallesi Millet Parkı’nda maskeli bir grup, bıçakla gençleri dövüp haraç istiyor. Mahalle sakinleri, 155’e yapılan ihbarlara rağmen polisin gelmediğini öne sürerek, “İlla birinin ölmesi mi lazım?” diye isyan etti.YolcuTVHaber / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’ndeki Millet Parkı, yüzleri maskeli bir çetenin bıçaklı saldırılarıyla korku alanına döndü.

Gündüz saatlerinde parkta yürüyüş yapan gençlerin önünü kesen grup, sille tokat dövüyor, haraç talep ediyor. Kadın ve çocukların da sıkça kullandığı parkta yaşananlar, mahalleliyi canından bezdirdi.

“POLİS GELMİYOR, MÜDAHALE İÇİN ÖLÜM MÜ BEKLENİYOR?”

Mahalle sakinleri, 155 polis ihbar hattına defalarca şikayette bulunduklarını ancak ekiplerin gelmediğini iddia ederek, “Her seferinde ‘geleceğiz’ deyip gelmiyorlar. Bu çetelere dur denilmesi için birinin ölmesi mi gerekiyor? Kadınlar, çocuklar parkta korku içinde. Haraç vermeyenler feci şekilde dövülüyor. Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti konuşulurken, burada yeni facialar mı beklenecek?” diyerek yetkililere seslendiler.

Vatandaşlar, üstleri çıplak maskeli çeteye karşı acil önlem alınmasını talebini yineledi.